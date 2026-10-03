TUZSİAD, Tuzla’nın genç girişimcilerini bir araya getirdi



Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği (TUZSİAD), ilçedeki genç girişimcileri “Genç Girişimciler Buluşması ’26” etkinliğinde bir araya getirdi. TUZSİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, gençlerin dernek bünyesinde daha aktif rol almasını hedefleyen “Gençlik Komitesi” yapılanmasının çerçevesi belirlendi.

1 Ekim Perşembe akşamı düzenlenen etkinliğe TUZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akçadağ, Genel Sekreter Mustafa İslamoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Körük, Kadir Uslu ve Samet Akgül katıldı. TUZSİAD yönetimi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve girişimcilik çalışmaları yürüten gençlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Derneğin toplantı salonunda başlayan program, katılımcı sayısının artması üzerine konferans salonunda devam etti. Buluşmada, kurulması planlanan Gençlik Komitesi’nin yapısı ve genç girişimcilerin TUZSİAD çatısı altında gerçekleştirebileceği çalışmalar ele alındı.

TUZSİAD, oluşturulacak yeni yapılanmayla gençlerin iş dünyasıyla daha erken dönemde güçlü bağlar kurmasını, ihtiyaç duydukları iş ağına ve mentörlere ulaşmasını hedefliyor. Genç girişimcilerin dernek çalışmalarında aktif rol almasının amaçlandığı Gençlik Komitesi ile önümüzdeki dönemde yeni buluşma ve çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.