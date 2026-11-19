Danıştay'dan diploma kararı çıktı: Ekrem İmamoğlu artık lise mezunu!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi diplomasının iptaline ilişkin hukuki süreç tamamlandı. Danıştay 8. Dairesi, avukatlarının temyiz başvurusunu reddederek diploma iptali kararını kesinleştirdi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasının iptaline karşı açtığı davada hukuki süreç sonuçlandı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin ret kararı ve Bölge İdare Mahkemesi'nin istinafı reddetmesinin ardından dosyanın taşındığı Danıştay 8. Dairesi de kararını verdi. İmamoğlu’nun avukatlarının yaptığı temyiz itirazı reddedilerek diploma iptali kararını hukuken kesinleşti.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu doğrultusunda aldığı diploma iptali kararına karşı yürütülen dava sürecinde, alt derece mahkemeleri idari işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermişti.

İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, sunulan itiraz gerekçelerini yerinde görmeyerek reddetti ve diploma iptali kararını onaydı.

İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, sunulan itiraz gerekçelerini yerinde görmeyerek reddetti ve diploma iptali kararını onaydı.

Süreç, İmamoğlu'nun 1990 yılında geçiş yaptığı üniversitenin o dönem YÖK tarafından tanınmadığının tespit edilmesi üzerine YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun diploma ve geçiş işlemini iptal etmesiyle başladı.

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İptal kararına karşı açılan davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yatay geçişte ağır hukuk ihlalleri ve sistematik usulsüzlükler bulunduğu sonucuna vararak davanın reddine karar verdi.

Ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedildi. İmamoğlu'nun avukatları 17 Haziran 2026 tarihinde dosyayı temyiz incelemesi için Danıştay'a taşıdı. Temyiz istemini değerlendiren Danıştay 8. Dairesi ise yapılan itirazı reddederek diploma iptaline ilişkin yargı sürecini kesin sonuca bağladı.

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