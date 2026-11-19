Cemil Tugay'dan açıklama: İzmirli hizmete oy verir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekim ayında AK Parti’ye katılan Tugay, partide çok iyi karşılandığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir’e büyük önem verdiğini ifade etti. Tugay, “İzmirli hizmete oy vermez” görüşünün yanlış olduğunu savunarak “İzmirli hizmete oy verir” dedi.

Cemil Tugay, Türkiye Basın Federasyonunun konuğu olarak gündeme ve İzmir’in sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, İzmir seçmenine ilişkin görüşlerini paylaştı ve kendisine yönelik tepki iddialarını yanıtladı.

“AK PARTİ’DE ÇOK İYİ KARŞILANDIM”

AK Parti’de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e büyük önem verdiğini belirtti. Tugay, İzmir’in sorunlarının çözümünde önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.

“İZMİR HALKI AKILLI, SAĞDUYULU VE MANTIKLI”

Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen “İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez” anlayışının yanlış olduğunu belirten Tugay, şunları söyledi:“İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor. Yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir.”

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“TEPKİYLE KARŞILANMIYORUM”

İzmir’de tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.

CHP’DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ’YE GEÇMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP’den istifa etmiş ve bir süre görevini bağımsız olarak sürdürmüştü. Tugay, 7 Ekim 2026'da AK Parti’ye katılmış, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Tugay’ın parti değiştirmesi muhalefet cephesinde tepkiyle karşılanmıştı.



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