Köfteci Yusuf personel alacak! İşte maaş ve şartlar...

Türkiye'nin restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, farklı pozisyonlarda çalıştırılmak üzere personel alımı için ilan yayımladı. İşte önemli detaylar...

40 bin TL net maaş, 8 bin 500 TL bayram primi ve çeşitli yan hakların sunulduğu ilanda, adaylar için belirlenen yaş ve cinsiyet şartları dikkat çekti. Özellikle kasa görevlisi pozisyonuna yalnızca 18-34 yaş arası kadınların, garson kadrosuna ise 18-37 yaş arası erkeklerin başvurabilmesi tartışma yarattı.

Köfteci Yusuf'un personel alım ilanında mutfak elemanı, kasap, komi, garson, kasa görevlisi ve depo görevlisi pozisyonlarına yer verildi. İlanda çalışanlara 40 bin TL net maaşın yanı sıra yemek, servis veya aylık ulaşım desteği, gıda yardımı ve performansa bağlı maaş artışı sunulacağı belirtildi.

YAŞ VE CİNSİYET ŞARTLARI DİKKAT ÇEKTİ

İlanda mutfak ve kasap elemanı pozisyonları için 18-47 yaş arası kadın ve erkek adayların başvurabileceği belirtildi. Komi ve garson kadrolarında 18-37 yaş arası erkekler aranırken kasa görevlisi pozisyonu yalnızca 18-34 yaş arası kadın adaylara açıldı. Depo görevlisi için ise 18-39 yaş arası erkek aday şartı getirildi. Pozisyonlara göre değişen bu kriterler tartışma konusu oldu.

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8 BİN 500 TL BAYRAM PRİMİ VERİLECEK

Personel alım ilanında maaşın yanı sıra çeşitli yan haklar da sıralandı. Çalışanlara 8 bin 500 TL bayram primi, 2 bin 500 TL doğum günü hediye çeki, yemek, ulaşım desteği ve aylık gıda yardımı sağlanacağı belirtildi. Ayrıca performansa bağlı maaş artışı yapılacağı ve iki aylık deneme süresinin ardından özel sağlık sigortasının başlayacağı ifade edildi.

TARTIŞMA YARATTI

İlanın yayılmasının ardından maaş ve çalışma koşullarını çokça tartışıldı. Bazı insanlar 40 bin TL'lik net maaşı asgari ücretin üzerinde bulurken bazıları ise yaş ve cinsiyet şartlarını eleştirdi. Bir kullanıcı, ilandaki yan haklardan hareketle şirketin yıllık personel maliyetinin yüz milyonlarca liraya ulaşabileceğini öne sürdü.

DAHA ÖNCE 65 KADIN PERSONEL ARANMIŞTI

Köfteci Yusuf, Nisan 2026'da Kocaeli'deki İzmit şubeleri için İŞKUR üzerinden 65 kadın personel alımı ilanı yayımlamıştı. İlanda 15 servis elemanı, 15 temizlik personeli, 15 mutfak görevlisi, 15 servis komisi ve 5 kasiyer aranmıştı. Adaylardan en az ilköğretim mezunu olmaları istenirken kasiyer pozisyonu için 18-30 yaş şartı belirlenmişti.

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