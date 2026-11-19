Antalya ve Tekirdağ dahil 9 belediye daha AK Parti'ye geçti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer dahil 9 belediye daha AK Parti'ye katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye katıldı.

9 isme daha rozet taktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasının beklendiği toplantının açılışında Erdoğan, "AK Parti büyümeye devam edecektir" mesajını verdi. Konuşmasının sonunda ise AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına "Aramıza hoş geldiniz" dedi.

AK Parti'de dikkat çeken bir katılım süreci yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 9 belediye başkanının AK Parti saflarına geçmesi bekleniyor. Erdoğan açıklamasında, "AK Parti büyümeye devam edecektir" dedi.

"AK PARTİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanında Türkiye'ye hizmet yolunda büyük bir samimiyetle koşturan, kendisini davasına ve milletine hizmete adayan, milletin emanetine leke sürülmesin, milletin umudu boşa düşmesin diye fedakârca çalışan tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için, burada dile getireceğiniz görüş, öneri ve fikirler için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti, 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir.

AK Parti; kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi, AK Parti milletin partisidir.Bu hareket, milletin iradesinin tecelli etmiş, tecessüm etmiş halidir. Hiç şüphesiz bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür. Bugünlere yine sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarının gayretleriyle gelmiştir. Allah'ın izniyle aynı şekilde büyümeye, kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyütmeye inşallah devam edecektir.Bu ailenin bir ferdi olmaktan, böylesine güçlü bir teşkilatla yol yürümekten, sizlerle birlikte büyük Türkiye davasına, güçlü Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamdediyorum. Şartlar ne olursa olsun, hakkı ve hakikati savunan, pusulası da prensibi de önceliği de daima millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Rabbim şu muhabbetimizi, şu kardeşliğimizi, şu muazzam dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

"VATANDAŞLARIMIZLA KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kıymetli yol arkadaşlarım; AK Parti olarak 81 ilimizde, 922 ilçemizde mahalle mahalle, sokak sokak geziyor; milletimizle buluşmaya, vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz.Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizden mahalle başkanlarımıza teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyor, hasbihal ediyoruz.

"SORUNLARI TEK TEK NOT ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla her yaştan, her kesimden, her görüşten insanımızla hemhal olmayı, 86 milyonun talep ve beklentilerine kulak vermeyi, sorunları tek tek not etmeyi sürdürüyoruz.Esnafımızın dükkânına misafir oluyoruz. Çiftçimizle tarlasında buluşuyoruz. Gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızla istişare ediyoruz.

"SOKAĞIN, ÇARŞININ, PAZARIN SESİ OLARAK KURULMUŞ BİR PARTİYİZ"

Şunu bir kere daha çok açık ve net belirtmek durumundayım: Biz, bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda; yani milletin içinde, milletin bizatihi arasında yapmıştır.Bizim sokakla, çarşı pazarla bağımız hiçbir zaman kopmadı. Bizim milletimizin asli gündemiyle irtibatımız hiç zayıflamadı.

"MİLYONLARIN GÖNÜL SARAYININ BAŞKÖŞESİNDEYİZ"

AK Parti olarak 783 bin kilometrekarenin her karışındayız. Biz bu ülkenin her ilçesindeyiz, her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin her ocağında, her hanesindeyiz. Hepsinden önemlisi biz, milyonların gönül sarayının başköşesindeyiz.

"MİLLETİMİZİN DERDİNİ ARACILARDAN ÖĞRENENLERDEN DEĞİLİZ"

Milletimizin her derdini biliyor, en küçüğünden en büyüğüne özellikle bu meseleleri çözmenin samimi mücadelesini veriyoruz.Biz vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Milletimizin derdini aracılardan öğrenenlerden değiliz. Kimin ne sıkıntısı ne şikâyeti varsa bizim de ondan haberimiz olur ve onu uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız.

"AK PARTİ, MİLLET İÇİN VARDIR"

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim; bir defa şunu herkesin, özellikle de medya ve sosyal medyada partimizle ilgili üst perdeden ahkâm kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum: En tepesinden en mikro birimine kadar AK Parti, millet için vardır. Unutmayın, millete hizmet için vardır. Hepimiz emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkârıyız, emrindeyiz; aynı zamanda milletimizin içindeyiz.

"MİLLETLE İRTİBATINI KOPARAMAZ, MİLLETİN SESİNE KULAK TIKAYAMAZ"

Bizim milletimizde ilçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiç kimse, hiçbir arkadaşımız kendisini ses geçirmez duvarların içine saklayamaz; milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz.Biz buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık. Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz.Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz.

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"YAPAMADIKLARIMIZIN DA FARKINDAYIZ"

24 yıldır çok önemli işler yaptık. Yapamadıklarımızın da farkındayız. Ve o hedeflere ulaşmak için de canla başla çalışıyoruz.İşte Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız, işte il-ilçe ziyaretlerimiz, işte dar ve geniş katılımlı istişare toplantılarımız, işte Türkiye'yi karış karış dolaştığımız programlarımız, çalışmalarımız, etkinliklerimiz...Bu faaliyetlerimizde sadece eser ve hizmet siyasetimizi, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları anlatmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda milletin nabzını tutuyoruz; vatandaşlarımızın talep, beklenti ve eleştirilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz.Milletin aynasında kendimize bakıyor, kendi muhasebemizi yapıyor; varsa eksiğimiz, kusurumuz düzeltmek için gayret gösteriyoruz.Kendi kusurunu görmezden gelen, başkasında kusur avına çıkarmış. Biz hiçbir zaman böyle olmadık. Önce kendimize baktık, önce kendimizi sigaya çektik, iğneyi kendimize batırdık. Dolayısıyla bizim hiçbir kompleksimiz yok, hiçbir çekincemiz yok.

"ÜSLUBUNCA YAPILMIŞ TENKİT BAŞIMIZIN ÜZERİNDEDİR"

Farklı fikirlere kulak verme noktasında en küçük bir endişemiz yok. Usulünce dile getirildiği ve yapıcı istikamette olduğu müddetçe ne kadar sert olursa olsun tenkitlerden rahatsız olmayız.Partimizin iyiliğini düşünen, bizi geliştiren, bize ufuk çizen, bize doğruyu, faydalıyı gösteren her türlü öneriye sonuna kadar açığız. İçeriden ya da dışarıdan gelen her yapıcı tenkit, üslubunca yapılmış tenkit başımızın üzerindedir. Çünkü bizi bugünlere diğer vasıflarımızla birlikte istişare kültürümüz ve o kültür içindeki özgür tenkit kültürü getirmiştir. Fakat eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığı ile bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabullenemeyiz.

"HER TUZAĞA, HER SENARYOYA KARŞI MÜTEYAKKIZ OLACAĞIZ"

Son dönemde puslu havayı fırsat bilen kimi tiplerin iddia ile iftirayı aynı havanda döverek hazırladıkları çamuru ortalığa boca ettiklerini görüyoruz.Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyeceğiz.Her tuzağa, her senaryoya karşı müteyakkız olacağız. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an, her saniye uyanık olacağız. AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR"

Kardeşlerim; bu uyarıyı bilhassa şunun için yapıyorum: Bakınız, teşkilat olarak, AK kadrolar olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.Bizim en güçlü dayanağımız aramızdaki kardeşlik hukukudur. Bizim en kıymetli varlığımız milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bizim en bariz vasfımız birbirimizi sadece Allah için sevmemizdir. Bunlara gölge düşürülmesine hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz. Sizlerle birlikte tüm teşkilatımdan bu konularda çok dikkatli olmalarını beklediğimi bir kere daha hatırlatıyorum.

"BİZ SADECE İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Dün grup toplantımızda da söyledim: Başkaları ne derse desin, biz sadece işimize odaklanacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın, biz sadece millete hizmet için koşturacağız. Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan; bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunlara ayıracak ne vaktimiz ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var. Tek gündemimiz vardır. O da milletimize, şehirlerimize, seçmenlerimize gece gündüz demeden aşkla hizmet etmektir. Bunun haricindeki her konu suyun üzerine yazı yazmak gibi gelip geçicidir.

"ASLA REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ"

Şunu hiçbir zaman unutmayacağız: Gayret yoksa tevfik de yoktur. Gayret eden için Allah'ın izniyle tevfik mukadderdir.Onun için asla rehavete kapılmayacağız. 24 yıldır her gün yaptığımız gibi bugün de yarın da çok çalışacağız, emek vereceğiz, hizmet edeceğiz, ter dökeceğiz, gönül kazanacağız. Boşvermişlik, adamsendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi bünyeyi içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız.

"YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE SUNMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Değerli arkadaşlarım, teşkilatımızın çok değerli mensupları; AK Parti olarak alametifarikamız olan yerel yönetim hizmetlerini en üst seviyede sunmanın gayreti içerisindeyiz.Mahalli idareler sistemimizin çağımızın ihtiyaçlarına ve milletimizin beklentilerine uygun şekilde güncellenmesine önem veriyoruz. Biliyorsunuz, daha önce yerel yönetimlerde karşı karşıya olduğumuz temel sorun alanlarına işaret etmiş, bunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade etmiştik.Akabinde, meşhur tabirle, efradını cami ağyarını mani bir çalışma yapılması için Yerel Yönetimler Başkanlığımızı görevlendirdik.

"ÇALIŞMAMIZDA BELLİ BİR AŞAMAYA GELİNDİ"

Talimatımız üzerine başlayan yerel yönetimler reformu hazırlıkları beş temel başlık altında çok boyutlu ve titiz bir şekilde devam ediyor.Belediyelerde denetimin güçlendirilmesini, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasını, kamu kaynağı kullanımının şeffaflaştırılmasını, borçlanma ve personel harcamalarının disipline edilmesini, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını; özellikle bunları amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi.Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz hâlen sürüyor. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın istişare hâlindeyiz. Reform çalışmamızı tekemmül ettirdikten sonra inşallah kamuoyumuzun takdirine sunacağız.Hedefimiz; güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır.

"BU MESELELERİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDECEĞİZ"

Son birkaç yıldır yaşanan hadiseler böyle bir sisteme olan ihtiyacı çok net biçimde ortaya koymaktadır. Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen, hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, mutlaka kurtarmak gerekiyor. Yoksa kötü örnekler üzerinden yayılan güven bunalımı sadece yerel yönetimleri, sadece o skandalların başaktörlerini değil, topyekûn siyaset kurumunu olumsuz etkilemektedir.Milletin emanetine ihanet eden -affedersiniz- haramilerin, ahlaksızların, beceriksizlerin sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini layıkıyla yapmaya çalışanlar da ödüyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı açıktır.Eksik varsa gidermek, sorun varsa çözmek, yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim asli görevimizdir. Biz de millete karşı mesuliyetimizi yerine getirecek, inşallah bu meselelerin üzerine kararlılıkla gideceğiz.

"TÜRKİYE'NİN KRONİK SORUNLARINA ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

İster yerel yönetimlerde ister başka bir alanda; açık ve net söylüyorum, refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz.Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde, yarım asırdır ülkemizin paçasından aşağı çeken terör meselesi dâhil, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.

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