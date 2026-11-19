Torba yasa komisyondan geçti: Vatandaşların GSS prim borçları siliniyor...

Torba yasa komisyondan geçti: Düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. Söz konusu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da kapsam dahilinde olacak.

AK Parti tarafından hazırlanan ve 2,2 milyon kişinin 5 milyarı aşkın GSS prim borcunun silinmesini öngören yasa TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, hangi borçlar kapsamda? Kimler yararlanacak?

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve 2,2 milyon kişinin 5 milyarı aşkın Genel Sağlık Sigortası prim borcunun silinmesini ön gören yeni düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı.

Enerji ve istihdam başta olmak üzere birçok alanda düzenleme içeren 15 maddelik torba yasa teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. Söz konusu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da kapsam dahilinde olacak.

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5 MİLYARI AŞKIN TUTARDA BORÇ SİLİNECEK

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri, geçmiş dönemlerden kalan Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yönelik düzenleme oldu.

Teklife göre 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bu borçlara bağlı olarak biriken gecikme cezaları ve gecikme zamları da silinecek.

Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcu silinecek.

GECİKME ZAMMI VE CEZALAR DA SİLİNECEK

Düzenleme yalnızca ödenmemiş prim borçlarının ana parasını kapsamıyor. Borçlara bağlı olarak biriken gecikme cezası ve gecikme zamları da silinecek.

Böylece 2017 öncesine ait kapsam dahilindeki ödenmemiş GSS borçları, gecikme yükleriyle birlikte ortadan kaldırılacak.

Ancak düzenlemeden yararlanılabilmesi için kanunun belirlenen kapsam ve yürürlük hükümlerinin tamamlanması gerekiyor.

ÖDENEN GSS PRİMLERİ GERİ VERİLECEK Mİ?

Kanun teklifinde daha önce ödeme yapan vatandaşlarla ilgili hüküm de yer aldı.

Buna göre kanunun yürürlüğe girerek Resmî Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar ödenmiş olan GSS primleri iade edilmeyecek.

Düzenleme, yürürlük tarihine kadar ödenmemiş olan borçları kapsayacak. Daha önce prim borcunu ödeyen vatandaşlar ise yaptıkları ödemeleri geri alamayacak.

GÖZLER TBMM GENEL KURULU'NDA

GSS prim borçlarının silinmesini öngören düzenleme komisyon aşamasını tamamladı. Ancak teklifin henüz yasalaşmadığına dikkat çekiliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç silme düzenlemesinde bundan sonraki süreç TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerle şekillenecek.

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