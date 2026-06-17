Tuzla’da Yaz Boyunca Açık Hava Atölye Günleri başlıyor

Tuzla Belediyesi, yaz aylarını eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Açık Hava Atölye Günleri programını hayata geçiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek etkinlikler, 19 Haziran-21 Ağustos tarihleri arasında Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Her hafta farklı bir temayla düzenlenecek atölyeler saat 17.00 ile 18.00 arasında katılımcılarla buluşacak. Kadınlara ve çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklerde el becerilerini geliştiren, üretimi teşvik eden ve eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayan çalışmalar yer alacak.

Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yazın enerjisini birbirinden renkli, eğitici ve eğlenceli atölyelerde buluşturuyor, açık havada komşularımızla bir araya geliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ATÖLYELER YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Program kapsamında 19 Haziran’da kadınlara yönelik Bez Çanta Boyama Atölyesi ile başlayacak etkinlikler, 26 Haziran’da çocuklara yönelik Tohum Topu Yapımı Atölyesi ile devam edecek. Temmuz ayında kadınlar için Bileklik Yapımı ve Taç Yapımı, çocuklar için ise Glitter Yüz Boyama ve Anahtarlık Yapımı atölyeleri düzenlenecek.

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Ağustos ayında çocuklara yönelik Boncuk Anahtarlık Yapımı ve Geri Dönüşüm Atölyesi gerçekleştirilirken, kadınlar için de Bohem Bardak Altlığı Yapımı Atölyesi düzenlenecek.

Yaz boyunca devam edecek Açık Hava Atölye Günleri ile Tuzlalılar hem yeni beceriler kazanma fırsatı bulacak hem de açık havada sosyal ve keyifli vakit geçirecek.

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