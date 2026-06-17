Hukuk camiası şokta: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda Baro başkanı dahil 12 avukat gözaltına alındı!

Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyon, kentte ve hukuk camiasında adeta şok etkisi yarattı.

BARO BAŞKANI UFUK GÖK VE 12 AVUKAT YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun en çarpıcı detayı gözaltına alınan isimler oldu. Operasyon kapsamında, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Gök ve diğer avukatların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: SonDakika.com

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