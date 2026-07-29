Tuzla Belediyesi 12 gün boyunca tercih danışma desteği verecek

Tuzla Belediyesi, üniversite adaylarının tercih döneminde doğru karar vermelerine katkı sunmak amacıyla 2026 Akademi Tercih Danışma Günleri kapsamında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih takvimine göre, tercih işlemleri 29 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Tuzla Belediyesi de bu süreçte uzman danışmanlarla üniversite adaylarına ve ailelerine rehberlik edecek.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “2026 Akademi Tercih Danışma Günleri'nde yanınızdayız. 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında belirtilen günlerde tercih danışma yerlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm gençlerimizi ve ailelerini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

TERCİH DESTEĞİ VERİLECEK NOKTALAR BELLİ OLDU

Tercih danışmanlığı hizmeti, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında Akademi Genç'te verilecek.

Ayrıca farklı mahalle ve noktalarda da belirlenen tarihlerde danışmanlık hizmeti sunulacak.

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Bu kapsamda, 1-2 Ağustos tarihlerinde 13.00-17.00 saatleri arasında Tuzla Sahil İSPARK Arkası, 5 Ağustos Çarşamba günü Orhanlı Ek Hizmet Binası, 6 Ağustos Perşembe günü Aydınlı Mahallesi Hacı Bektaş Veli Semt Konağı, 7 Ağustos Cuma günü Şifa Kültür Merkezi ve 8-9 Ağustos tarihlerinde Tuzla Marina Lunapark Girişi'nde 13.00-17.00 saatleri arasında tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.