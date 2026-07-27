Tuzla'da dev ekranda şampiyonluk sevinci

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, Tuzla'da büyük sevinçle kutlandı. Tuzla Belediyesi'nin Sahil Tören Alanı'nda kurduğu dev ekranda final karşılaşmasını takip eden yüzlerce vatandaş, şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla final mücadelesini izledi. Karşılaşmanın son sayısıyla birlikte alanda büyük coşku yaşanırken, vatandaşlar uzun süre alkışlarla ve tezahüratlarla Filenin Sultanları'nın zaferini kutladı.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bingöl, "2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde gösterdikleri büyük mücadeleyle bir kez daha şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Azmin, inancın ve takım ruhunun en güzel örneğini sergileyen Filenin Sultanları, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Bu tarihi başarıyı Tuzlalı komşularımızla birlikte aynı heyecan ve coşkuyla paylaşmaktan mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

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Şampiyonluk coşkusunu dev ekranda birlikte yaşayan vatandaşlar, organizasyon dolayısıyla Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ederken, milli takımın elde ettiği tarihi başarıyı marşlar ve bayraklarla kutladı.