Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu?

Altın, sabah saatlerinde yükselişe geçerek beş günlük artışı sürdürürken, ilerleyen saatlerde kazançlarını geri vererek dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte, 17 Haziran 2026 Çarşamba, güncel altın fiyatları...

1 7 Altın, sabah saatlerinde yükselişe geçerek beş günlük artışı sürdürürken, ilerleyen saatlerde kazançlarını geri vererek dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte, 17 Haziran 2026 Çarşamba, güncel altın fiyatları... 2 7 Yatırımcılar, Fed'in akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları da dikkatle takip ediliyor. 3 7 Sabah saatlerinde 4341 ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıkan ons altın saat 07:55 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4321 dolar seviyesine geriledi. Gram altın 6441 TL ile yatay bir seyir izliyor. Spot gümüş ise 70,04 dolardan alıcı buluyor. 4 7 ABD-İran arasındaki çatışmaları durduran barış anlaşmasının imzalanması ile dünyanın petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndan geçişler yeniden başladı. Hürmüz'ün açılması ile Brent petrolün varil fiyatı 78 dolara kadar gerilerken, düşen enerji fiyatları ile altın sabah saatlerinde üst üste 5'inci gününe de yükselişle başladı.

5 7 Yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam sona erecek toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararını beklemeye başladı. Göreve yeni gelen ve ilk Fed toplantısına başkanlık eden Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları da dikkatle takip edilecek.

6 7 Uzmanlar ise Hürmüz'ün açılmasıyla düşen enerji fiyatlarının enflasyon korkusunu azaltarak Fed üzerindeki faiz baskısını hafiflettiğini ifade ediyor. Fed'in bu ay faizi sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken verilecek mesajlarda olası bir faiz indirimine yönelik ipuçları aranacak. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında güvenli liman algısıyla talep görüyor.

7 7 ABD'li finans devi CITI Group ise iş gücü piyasasının zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle ABD Merkez Bankasının bu yıl faiz indirimine gideceğini öngördü.



