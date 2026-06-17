  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu?

Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu?
Altın, sabah saatlerinde yükselişe geçerek beş günlük artışı sürdürürken, ilerleyen saatlerde kazançlarını geri vererek dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte, 17 Haziran 2026 Çarşamba, güncel altın fiyatları...
Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 1 17

Altın, sabah saatlerinde yükselişe geçerek beş günlük artışı sürdürürken, ilerleyen saatlerde kazançlarını geri vererek dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte, 17 Haziran 2026 Çarşamba, güncel altın fiyatları...

Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 2 27

Yatırımcılar, Fed'in akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları da dikkatle takip ediliyor.

Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 3 37

Sabah saatlerinde 4341 ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıkan ons altın saat 07:55 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4321 dolar seviyesine geriledi. Gram altın 6441 TL ile yatay bir seyir izliyor. Spot gümüş ise 70,04 dolardan alıcı buluyor.

Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 4 47

ABD-İran arasındaki çatışmaları durduran barış anlaşmasının imzalanması ile dünyanın petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndan geçişler yeniden başladı. Hürmüz'ün açılması ile Brent petrolün varil fiyatı 78 dolara kadar gerilerken, düşen enerji fiyatları ile altın sabah saatlerinde üst üste 5'inci gününe de yükselişle başladı.

Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 5 57

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam sona erecek toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararını beklemeye başladı. Göreve yeni gelen ve ilk Fed toplantısına başkanlık eden Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları da dikkatle takip edilecek.

Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 6 67

Uzmanlar ise Hürmüz'ün açılmasıyla düşen enerji fiyatlarının enflasyon korkusunu azaltarak Fed üzerindeki faiz baskısını hafiflettiğini ifade ediyor. Fed'in bu ay faizi sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken verilecek mesajlarda olası bir faiz indirimine yönelik ipuçları aranacak. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında güvenli liman algısıyla talep görüyor.

Altın tırmanışta! Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 7 77

ABD'li finans devi CITI Group ise iş gücü piyasasının zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle ABD Merkez Bankasının bu yıl faiz indirimine gideceğini öngördü.

HABERE YORUM KAT