Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanı İsmail Büyükkayıkçı Basın Mensuplarıyla Buluştu

Kısa bir süre önce Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanlığı’na atanan İsmail Büyükkayıkçı, Pendikli basın mensuplarıyla kahvaltılı bir basın toplantısında buluştu.

Yeni ilçe binasında gerçekleşen toplantıda konuşan başkan İsmail Büyükkayıkçı, “Pendik’e olan 38 yıllık vefa borcumu ödemek için bu yola çıktım. Şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemiş bir çalışma ve siyaset anlayışıyla tüm mahallelerde teşkilatlanarak, Pendik’i parmakla gösterilen bir ilçe konumuna getireceğiz. Hedefimiz ilk genel seçimler...''

SEVİYELİ, DÜRÜST VE ŞEFFAF BİR SİYASET ANLAYIŞIYLA PENDİK'E HİZMET ETMEK İÇİN GELİYORUZ

Hep birlikte yapılan kahvaltı sonrasında başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Pendikli basın mensupları yoğun bir katılım gösterdi. Toplantının açılışında Pendik’te görev yapan basın mensuplarına teşekkür eden Büyükkayıkçı, yerel basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte de aynı desteği beklediklerini ifade eden Büyükkayıkçı, seviyeli, dürüst, şeffaf ve hiçbir ayrışmaya mahal vermeyen halkla iç içe bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

PENDİK’E OLAN 38 YILLIK VEFA BORCUMU ÖDEMEK İÇİN BU GÖREVİ KABUL ETTİM

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Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen toplantıda Pendik’e duyduğu aidiyet duygusuna vurgu yapan ilçe başkanı Büyükkayıkçı, “Pendik’e 38 yıllık bir vefa borcum var. Pendik’e ve Pendiklilere hizmet ederek bu borcu ödemek için bu göreve talip olduk. Pendik’in 39 mahallesinde teşkilatlanacağız. Yürüteceğimiz çalışmalarla sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gece gündüz demeden her zaman sahada, vatandaşlarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

İlçe başkanı olarak görevlendirilmesiyle ilgili süreç hakkında da bilgi vererek, Pendik’e hizmet etmek için Pendik’te görev yapmayı tercih ettiğini de sözlerine ekleyen başkan Büyükkayıkçı, “Merkez yönetiminde ya da il teşkilatında da görev alabilirdik. Ancak biz Pendik’e olan vefa borcumuzu ödemek için ilçe başkanı olarak buradayız. Elimizden gelenin değil, elimizden gelenin fazlasını yapacağız.” dedi.

ÜYE SAYIMIZI 10 BİNE ÇIKARACAĞIZ

Teşkilatlanma çalışmalarına da değinen Büyükkayıkçı, şu anda Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanlığı’nın 1.360 üyeye ulaştığını belirterek, “Bizden önceki ilçe başkanımız ve yöneticilerimize, ilçe teşkilatımızın kurulması ve bugünlere gelebilmesi için yaptıkları çalışmaları ve verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak ve Pendik’i parmakla gösterilen başarılı bir ilçe konumuna getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz bu gün itibarıyla 1360 olan üye sayımızı 10 bine çıkarmak. Kuracağımız güçlü bir teşkilat yapısıyla ve gerçekleştireceğimiz başarılı çalışmalarımızla Pendik’in her mahallesine ulaşarak bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ İLK GENEL SEÇİMDE 100 BİN OY ALMAK"

Genel seçimlerle ilgili hedeflerini de açıklayan Büyükkayıkçı, “Eylül ayında delege seçim sürecini tamamlayarak, ilçe kongresini gerçekleştireceğiz. Kongre sonrası yürüteceğimiz çalışmalarla Pendik’te genel seçimlerde 100 bin oy almayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda durmadan çalışacak, vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için sahada olacağız” şeklinde konuştu.

İLÇE KONGRESİ VE İLÇE BİNASI AÇILIŞI EYLÜL AYINDA

Yeni ilçe binasının açılışının da, ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Eylül ayında, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla düzenlenecek görkemli bir törenle yapacaklarını da sözlerine ekleyen ilçe başkanı İsmail Büyükkayıkçı, Pendik teşkilatına yakışır şekilde hazırlanan 11 odalı dubleks yeni ilçe binasını basın mensuplarına tanıttı.

Yeni binaya taşınmanın sadece fiziki bir değişim olmadığını vurgulayan Büyükkayıkçı, “Eğer bulunduğumuz noktayı bir üst seviyeye taşıyamayacaksak, burada bulunmamızın hiçbir anlamı olmaz. Onun için biz her zaman üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Teşkilatımızı da, hizmet anlayışımızı da sürekli geliştireceğiz” dedi..

Basın toplantısı başkan İsmail Büyükkayıkçı’nın gazetecilerin yönelttiği soruları samimiyetle yanıtlamasının ardından günün anısına gerçekleştirilen toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.