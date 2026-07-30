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Tuzla'da Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Tuzla Belediyesi tarafından Mercan Sanat Merkezi'nde düzenlenen Sanat Festivali, öğrenciler, eğitmenler ve sanatseverleri bir araya getirdi. Gün boyu süren festivalde sergilerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Tuzla'da Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu
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Tuzla Belediyesi tarafından Mercan Sanat Merkezi'nde düzenlenen Sanat Festivali, öğrenciler, eğitmenler ve sanatseverleri bir araya getirdi. Gün boyu süren festivalde sergilerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

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Festivalde, yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Resim, el sanatları ve farklı disiplinlerde hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergiler yoğun ilgi gördü.

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Festival kapsamında öğrenciler tarafından müzik ve dans gösterileri de sahnelendi. Katılımcılar, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle sanat dolu anlar yaşarken, öğrenciler de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

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Festivali ziyaret eden vatandaşlardan Zeynep Kara, "Sergiler çok özenle hazırlanmış. Çocuklarımızın ve gençlerimizin emeklerini görmek bizi mutlu etti. Gün boyunca hem eserleri inceledik hem de sahne gösterilerini keyifle izledik" dedi.

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Kübra Gümülcineli ise "Bir yıl boyunca emek verdiğimiz çalışmalarımızı sergileme fırsatı bulduk. Eserlerimizin ilgi görmesi bizi motive etti. Böyle organizasyonlar sayesinde hem kendimizi geliştiriyor hem de sanatımızı paylaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin sonunda festivalin hazırlanmasında emeği geçen eğitmenlere ve programa katılan öğrencilere teşekkür edildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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