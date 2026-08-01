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Pendik MHP'de Kongre Heyecanı: Büyük Buluşma 8 Ağustos'ta Yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik ilçe Başkanlığı, olağan kongresini gerçekleştirmeyehazırlanıyor...

Pendik MHP'de Kongre Heyecanı: Büyük Buluşma 8 Ağustos'ta Yapılacak
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Pendik MHP'de Kongre Heyecanı: Büyük Buluşma 8 Ağustos'ta Yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik ilçe Başkanlığı, olağan kongresini gerçekleştirmeye
hazırlanıyor...

Partiden yapılan duyuruya göre kongre, "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda"
şiarıyla düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde ve MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan dev buluşmaya, tüm dava arkadaşları ve Pendikli vatandaşlar davet edildi.

Pendik MHP'de Kongre Heyecanı: Büyük Buluşma 8 Ağustos'ta Yapılacak

Kongre Detayları:
Tarih: 8 Ağustos 2026
Saat: 10.00
Yer: Pendik Atatürk Kültür Merkezi

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