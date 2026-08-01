Pendik MHP'de Kongre Heyecanı: Büyük Buluşma 8 Ağustos'ta Yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik ilçe Başkanlığı, olağan kongresini gerçekleştirmeye

hazırlanıyor...

Partiden yapılan duyuruya göre kongre, "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda"

şiarıyla düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde ve MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan dev buluşmaya, tüm dava arkadaşları ve Pendikli vatandaşlar davet edildi.

Kongre Detayları:

Tarih: 8 Ağustos 2026

Saat: 10.00

Yer: Pendik Atatürk Kültür Merkezi