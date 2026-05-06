Tuzla’da Temizlik Seferberliği

Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çöp konteyneri temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 17 mahallede gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı.

Planlı programlar çerçevesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, öncelikle konteynerlerde biriken atıklar toplanıyor. Ardından sahaya çıkan dezenfektan araçları ile konteynerler ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Yapılan uygulamalarla kötü kokuların önüne geçilmesi, sinek ve larva oluşumunun engellenmesi hedefleniyor.

“SİNEK VE LARVA OLUŞUMUNU ENGELLİYORUZ”

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçede temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Tertemiz Tuzla için çok çalışıyoruz. Tuzla’mızın her köşesinde çöp konteyneri temizliği ve dezenfekte çalışmalarımız ile kötü kokuların yayılmasını önlüyor, sinek ve larva oluşumunu engelliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi ekiplerinin, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.