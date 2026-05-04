CHP Pendik’ten Özgür Özel’e Havalimanı Karşılaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı kapsamında İstanbul’a geldi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve ilçe yöneticileri, Chp Pendik Meclis üyeleri, Genel Başkan Özgür Özel’i havalimanında karşılayan heyet arasında yer aldı. Karşılamada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Kartal ilçe yönetimi de bulundu.

Havalimanındaki karşılamanın ardından CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve ilçe yönetimi, 1 Mayıs’ı kutlamak üzere Kadıköy Meydanı’na geçti.

CHP Pendik örgütü, emek, adalet ve dayanışma vurgusuyla 1 Mayıs alanında yerini aldı.