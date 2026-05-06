  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yükseliş gözlenmekte.Altın yatırımcılarının odağında olan gram altının fiyatı 6 Mayıs 2026 günü dikkatle takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 19

Altın fiyatlarında 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yükseliş gözlenmekte.Altın yatırımcılarının odağında olan gram altının fiyatı 6 Mayıs 2026 günü dikkatle takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 2 29

Küresel piyasalarda yaşanan makroekonomik dalgalanmalar, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik risklerin gölgesinde güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için altın fiyatları büyük önem taşıyor. İç piyasada döviz kurlarındaki değişimlerin gram altın üzerindeki doğrudan etkisi sürerken, Kapalı Çarşı’da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Hem küçük birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar hem de büyük ölçekli portföy yöneten yatırımcılar, bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın alış ve satış fiyatı ne kadar, Cumhuriyet altını ve Ata lira piyasalarda ne kadardan işlem görüyor sorularına yanıt arıyor. İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 6 Mayıs 2026!

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 39

Altın fiyatları 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü dikkatle takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, hem küresel ONS altın performansına hem de dolar/TL kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak yönünü belirlemeye devam ediyor. 22 ayar bilezik gram fiyatından, tam ve yarım altın rakamlarına, ziynet eşyası kategorisindeki güncel alış-satış makas aralığından Kapalı Çarşı’daki canlı verilere kadar tüm detaylar anlık olarak güncelleniyor. Ons altındaki dalgalanmaların dolar kuruyla birleşerek oluşturduğu yeni fiyat dengesi, altın borcu olanları ve yeni yatırım yapacakları yakından ilgilendiriyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 4 49

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatları Trump'ın İran ile kapsamlı bir anlaşma olabileceğini açıklaması üzerine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği umutları ile yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Hürmüz Boğazı'ndan yer yer çatışma haberleri gelmesine karşın ABD Başkanı Trump'ın İran ile savaşı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu söylemesi üzerine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı umudu ile petrol fiyatları geriledi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ile altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde arttı. Zayıflayan dolar endeksi ve hazine tahvilleri de altındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu.

Dünya üzerindeki petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı İran ile ABD'nin arasında başlayan savaş nedeniyle kapalı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması enerji ve nakliye fiyatlarını yükseltirken uzmanlar bu durumun küresel enflasyona neden olabileceği konusunda hemfikir.

ABD Merkez Bankası Fed de geçtiğimiz hafta faizi sabit bırakmasına karşın enflasyon baskısı nedeniyle ileriki dönemle faiz artırımı olabileceğine karşın sinyal verdi. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 59

ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.758,88 TL

Satış: 6.759,73 TL

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 6 69

ÇEYREK ALTIN FİYATI 6 MAYIS 2026

Alış: 11.012,00 TL

Satış: 11.120,00 TL

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 7 79

ONS ALTIN FİYATI 6 MAYIS 2026

Alış: 4.651,29 Dolar

Satış: 4.651,77 Dolar

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 8 89

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6 MAYIS 2026

Alış: 43.894,00 TL

Satış: 44.275,00 TL

Altın yükselişe mi geçti? Gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 99

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 6 MAYIS 2026

Alış: 6,718 TL

Satış: 6,801 TL

HABERE YORUM KAT