Son dakika... CHP Kurultay davasında önemli gelişme!

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz’a ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni duruşma bugün görüldü.

Davanın beşinci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLARAK YER ALIYOR

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

