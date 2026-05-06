  3. Güneş yüzünü gösterdi: O bölgelerde hava sıcaklıkları yükseliyor, bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, olması beklenirken bazı bölgelerde sıcaklıkların 10 derece birden yükselmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte, 6 Mayıs 2026 Çarşamba, güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun, güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

