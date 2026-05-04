Kavakpınar Antrenman Sahalarından Sona Gelindi

Kavakpınar Antrenman Sahası’nı yeni yerinde hizmet verecek şekilde yeniden inşa eden Pendik Belediyesi çalışmalarını tamamlamak üzere. Albayrak ve Uluhan Caddelerinin kesiştiği alana yapılan iki antrenman sahasından biri tamamlandı. Diğerinde de son rötuşlar yapılıyor. Pendik Belediyesinin spora desteğinin somut projelerle sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin; “Gençlerin spora ulaşmalarını kolaylaştırmak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kavakpınar’a iki tane halı saha yapıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Pendik Belediyesi Kavakpınar Antrenman Sahalarındaki çalışmalarını tamamlamak üzere. Proje kapsamında Albayrak ve Uluhan Caddelerinin kesiştiği alana iki saha yapan belediye ekipleri, yeşil zemin serimi ile tel örgü çalışmasını bitirerek bir sahayı tamamladı. Diğer sahaya ise zemin döşenmeye başlandı. Her iki sahanın da aydınlatma sistemi kuruldu.

Bu yaz hizmete girecek

30x40 metre ölçülerinde yapılan sahalarda sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak idari bina ve soyunma odaları da inşa edilecek. Bu aşamadan sonra Kavakpınar Antrenman Sahaları hizmete vermeye hazır hale gelecek. Sahalar bu yaz hizmete girecek.