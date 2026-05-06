Akaryakıtta tabela bu gece değişiyor: Bir zam bir indirim var! Güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kurları ve küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının etkisiyle, akaryakıt istasyonlarında bu gece tabelalar yeniden değişiyor. Gece yarısından sonra benzinin litre fiyatına zam gelirken, LPG (otogaz) için indirim var.
Hürmüz krizi ile dengesizleşen petrol fiyatları akaryakıtta tabelaları bir kez daha altüst edecek. Motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmezken, benzin ve LPG'nin litre fiyatı değişiyor. Bu gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına zam yapılacak, LPG'de ise indirim var.
BÜYÜK ZAMMI EŞEL MOBİL DENGELEDİ
Benzinin litre fiyatında aslında yaklaşık 2 TL'lik çok ciddi bir artış öngörülüyordu. Araç sahiplerini rahatlatan hamle devreye girdi ve bu zammın yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den (Özel Tüketim Vergisi) karşılandı.
Böylece 2 liralık zammın vatandaşın cebine, yani pompa fiyatlarına yansıması sadece 50 kuruş ile sınırlandırıldı.
BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 50 kuruşluk zammın ardından üç büyükşehirde oluşması beklenen yeni benzin fiyatları şu şekilde:
-İstanbul Avrupa Yakası: 63,94 TL'den 64,44 TL'ye
-İstanbul Anadolu Yakası: 63,80 TL'den 64,30 TL'ye
-Ankara: 64,91 TL'den 65,41 TL'ye,
-İzmir: 65,19 TL'den 65,69 TL'ye yükselecek.
LPG (OTOGAZ) İÇİN İNDİRİM MÜJDESİ
Benzine gelen zammın aksine, otogaz kullanan sürücüler bu geceyi kârlı kapatacak.
-LPG tarafında toplamda 1 lira 33 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak vergi düzenlemeleri ve maliyetler düşüldüğünde bu dev indirimin pompaya yansıyacak olan net kısmı 34 kuruş olacak.
Gece yarısından sonra tabelaya yansıyacak 34 kuruşluk indirimin ardından yeni LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası: 34,99 TL'den 34,65 TL'ye
İstanbul Anadolu Yakası: 34,39 TL'den 34,05 TL'ye
Ankara: 34,87 TL'den 34,53 TL'ye
İzmir: 34,79 TL'den 34,45 TL'ye gerileyecek.
MOTORİNDE (DİZEL) DURUM NE?
Benzin ve LPG'de yaşanan bu çifte hareketliliğin aksine, motorin (dizel) cephesinde bu gece için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin, şu anki mevcut fiyatlarıyla satılmaya devam edecek.Güncel Motorin Fiyatları:
İstanbul Avrupa: 71,72 TL,
Ankara: 72,84 TL,
İzmir: 73,11 TL)