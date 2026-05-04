CHP Pendik Örgüt Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanlığı örgüt toplantısını geniş katılımla gerçekleştirdi.

Pendik Salon Işılay'da CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri başkanlığında gerçekleşen toplantıda örgütsel çalışmalar, mahallelerde yürütülen faaliyetler, saha planlamaları ve önümüzdeki dönem yol haritası kapsamlı bir şekilde ele alındı. Birlik ve dayanışma içerisinde, Pendik’te daha güçlü bir örgüt yapısı oluşturma hedefi doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, halkla daha güçlü bağlar kurmak, yerelde sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmek ve örgütün sahadaki etkinliğini artırmak adına atılacak adımlar da değerlendirildi.