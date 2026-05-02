TÜBİKAD'dan MHP İl Başkanı'na Ziyaret

TÜBİKAD heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Şahin Erdoğan öncülüğünde, MHP İl Başkanı Volkan Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarete, Kağıthane, Bayburtlular Platformu Başkanı Abdullah Karakelle ve beraberindeki heyet de katılım sağladı.

Ziyarette sivil toplum kuruluşları ile siyasi kurumlar arasındaki iş birliği ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

Heyet, MHP İl Başkanlığı'ndaki Hamit Şahinoğlu (1. Bölge Başkan), Rahmani Can (3. Bölge Başkan), Emre Laçin (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Serkan Yıldız (Yönetim Kurulu Üyesi)ni de tek tek ziyaret etti.

TÜBİKAD yetkilileri, nazik ev sahipliği dolayısıyla MHP İl Başkanı Yılmaz'a teșekkür ederek, görevinde muvaffakiyetler temennisinde bulundu.