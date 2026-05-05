Türkiye'nin savaş uçağı, Eurofighter Typhoon ilk kez SAHA 2026’da

Türkiye’nin tedarik sürecinde olduğu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda mühimmatlarıyla birlikte sergilendi.

İstanbul’da düzenlenen fuarda gösterime çıkan uçak, modern hava muharebe kabiliyeti, gelişmiş aviyonik sistemleri ve çok amaçlı görev yapısıyla dikkat çekti. Eurofighter Typhoon’un farklı mühimmat seçenekleri de stand alanında tanıtılırken, platformun hava üstünlüğü ve taarruz görevlerindeki yetenekleri ön plana çıkarıldı.

SAHA 2026 kapsamında sergilenen uçak, ziyaretçiler ve sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü.

