  Yuvamız Tuzla açılışa hazırlanıyor

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapımı devam eden ve kısa süre içinde hizmete açılması planlanan Yuvamız Tuzla Ecz. Melahat Oğuzbeyi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Bingöl, merkezin Tuzla’da çocuklara yönelik önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bingöl, çocukların eğitimde eşit fırsatlara erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

“TÜM ÇOCUKLAR EĞİTİMDE EŞİT FIRSATLARDAN YARARLANSIN DİYE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Bir baba olarak, kendi evladım için ne istiyorsam, Tuzla’nın evlatlarına aynısını istiyorum” diyen Bingöl, “Yuvamız Tuzla’nın ilkini Evliya Çelebi Mahallemizde çok yakında açacağız. Tüm çocuklarımız eğitimde eşit fırsatlardan yararlansın diye çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MERKEZDE TOPLAMDA 9 SINIF BULUNUYOR

Merkezin fiziki yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bingöl, binanın birçok belediyede bulunmayan niteliklere sahip olduğunu ifade etti. Koridorların geniş ve ferah şekilde tasarlandığını belirten Bingöl, çocukların rahatça hareket edebileceği bir ortam oluşturulduğunu söyledi.

Yangın sisteminden iş güvenliğine kadar tüm önlemlerin eksiksiz şekilde alındığını aktaran Bingöl, merkezde toplam 9 sınıf bulunduğunu, bunlardan 8’inin derslik, birinin ise etkinlik alanı olarak kullanılacağını kaydetti.

