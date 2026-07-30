Gazetecilere hakaret eden Hayko Cepkin'e AK Partili İsimden büyük tepki: ‘Üslup fukarası’

Ahbap soruşturmasında adliyeye çağırılan Hayko Cepkin'in gazetecilere yönelik hakaret dolu sözlerine AK Partili İnan, “Dün duygu tüccarıydın, bugün üslup fukarası.” diyerek tepki gösterdi.

Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye giden Hayko Cepkin, gazetecilere hakaret etmişti. Cepkin'in ifadelerinin ardından AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, çok sert tepki gösterdi. "2023 öncesi sahnede zıplayıp 'Bu son konserimiz' yalanıyla milletin duygusunu sömürüyordun" diyen İnan, "Dün ajitasyon yapan duygu tüccarıydın, bugün adliye kapısında gazeteciye hakaret eden bir üslup fukarası." ifadelerini kullandı.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ünlü isimler de ifadeye çağrıldı.

ADLİYE KAPISINDA GERGİN ANLAR

İfadeye çağırılan isimler arasında şarkıcı Hayko Cepkin de yer aldı. İfade vermek için Adliyeye gelen Hayko Cepkin, muhabirlerin "AHBAP soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz" sözlerine tepki göstererek, "Bilgime başvurulacak efendim. İfade değil, bilgime başvurulacak. Herkesin bilgisine başvuruluyor zaten. Her şeyi köpürtüyorsunuz anasını satayım böyle. Abuk subuk haberlerinizle... Başka bir b.k yemiyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Hayko Cepkin'in o sözleri ise büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada kullanıcılar Cepkin'e eleştirilerde bulundu.

AK PARTİ'DEN YAYLIM ATEŞİ

Hayko Cepkin'in o sözlerine bir tepki de AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

“ÜSLUP FUKARASI”

Çok sert ifadelerle Cepkin'i eleştiren İnan şu ifadeleri kullandı:

"2023 öncesi sahnede zıplayıp "bu son konserimiz" yalanıyla milletin duygusunu sömürüyordun. O günden sonra kaç konser verdin? Dün ajitasyon yapan duygu tüccarıydın, bugün adliye kapısında gazeteciye hakaret eden bir üslup fukarası."

Kaynak: Haber7

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