Genel af olacak mı? TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Süreç Yasası'na ilişkin önemli açıklamalar...

Meclis'te 'İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreç yasası genel af değil. Türkiye'de yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terör belası ile uğraşmayacağını belirtti ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş, Meclis'e gelecek yasal düzenlemelerin genel af mahiyetinde olmayacağını, yalnızca örgütün feshedilmesine yönelik geçici bir yasa olacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te 'İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonucunda hazırlanan rapor ve önümüzdeki süreçte Meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemelere değinen Kurtulmuş, 'Türkiye terör belası ile uğraşmayacak' ifadelerini kullandı.

GENEL AF OLACAK MI?

Kurtulmuş 'af' konusuna da değindi. Ortaya konulacak yasanın genel af mahiyetinde olmadığını belirten Kurtulmuş, "Geçici ve münhasıran örgütün feshedilmesine ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır" dedi.

Haberin Devamı

Araç muayenesinde yeni dönem: Yapay zeka el attı, kart komisyonu bitiyor!

MSB'den son dakika açıklama: Türkiye ile Irak arasında savunma ve güvenlik kesintisiz sürüyor!

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?