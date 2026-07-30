  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu gören annesi feryat etti!

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu gören annesi feryat etti!

Sarıyer'deki evinde 37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu gören annesi feryat etti!
Yayınlanma:

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor: Tabutunu gören annesi feryat etti!

Sarıyer'deki evinde 37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan 'Kızıl Sakal' lakaplı şefin cenaze töreninde, acılı annesinin yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durduğu görüldü. Annenin evladının ardından, "Annem böyle olmaz" diye feryat ettiği görüldü.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu gören annesi feryat etti!

'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan ve sevilen şef Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü. Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki Kaşıkçı için düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu gören annesi feryat etti!

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Evladını genç yaşta toprağa vermenin büyük acısını yaşayan anne, tören boyunca ayakta durmakta zorluk çekerken, ancak yakınlarının desteğine tutunarak ayakta kalabildi. Gözü yaşlı annenin "Annem böyle olmaz" dediği duyuldu.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu gören annesi feryat etti!

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Eren Kaşıkçı'nın cenazesine, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin ölüm nedeni hazırlanacak detaylı raporla ortaya çıkacak olsa da, ilk değerlendirmelere ve sağlık ekiplerinin izlenimlerine göre ünlü şefin kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.Gelen bilgilere göre Kaşıkçı, vefat ettiği anlarda krizin etkisiyle komodinin üzerindeki ilaçlarına uzanmaya çalışırken hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayın tüm yönleriyle, eksiksiz bir şekilde aydınlatılabilmesi için adli süreç de titizlikle takip ediliyor. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Kesin adli tıp raporunun çıkmasıyla birlikte olayın üzerindeki sis perdesinin tamamen aralanması bekleniyor.

Depozito iadesinde yeni dönem: Sırada bekleme çilesi bitiyor!Depozito iadesinde yeni dönem: Sırada bekleme çilesi bitiyor!

Tuzla'da Sanat Festivali renkli görüntülere sahne olduTuzla'da Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Trafikte büyük panik: Çuval dolusu para otoyola saçıldı!Trafikte büyük panik: Çuval dolusu para otoyola saçıldı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Gazetecilere hakaret eden Hayko Cepkin'e AK Partili İsimden büyük tepki: ‘Üslup fukarası’
Gazetecilere hakaret eden Hayko Cepkin'e AK Partili İsimden büyük tepki: ‘Üslup fukarası’
Depozito iadesinde yeni dönem: Sırada bekleme çilesi bitiyor!
Depozito iadesinde yeni dönem: Sırada bekleme çilesi bitiyor!
Genel af olacak mı? TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Süreç Yasası'na ilişkin önemli açıklamalar...
Genel af olacak mı? TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Süreç Yasası'na ilişkin önemli açıklamalar...
Araç muayenesinde yeni dönem: Yapay zeka el attı, kart komisyonu bitiyor!
Araç muayenesinde yeni dönem: Yapay zeka el attı, kart komisyonu bitiyor!
MSB'den son dakika açıklama: Türkiye ile Irak arasında savunma ve güvenlik kesintisiz sürüyor!
MSB'den son dakika açıklama: Türkiye ile Irak arasında savunma ve güvenlik kesintisiz sürüyor!
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağından dikkat çeken açıklama!
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağından dikkat çeken açıklama!
Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin feshedildiğini açıkladı: Peki, 4 vekilin izleyeceği yol ne olacak?
Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin feshedildiğini açıkladı: Peki, 4 vekilin izleyeceği yol ne olacak?