Tuzla’da “Mahallemde Spor Var” etkinliği Şifa Mahallesi’nde gerçekleşti

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahallemde Spor Var” etkinliği, Şifa Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikte komşular, spor ve hareket dolu bir günde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında katılımcıların vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirilirken, spor yürüyüşü ve egzersiz çalışmaları da yapıldı. Komşular, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla güne hareket katarak keyifli vakit geçirdi.

Tuzla Belediyesi tarafından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda, Şifa Mahallesi’nde spor ve hareket dolu bir gün geçirildiği belirtilerek, komşularla birlikte yürüyüş yapıldığı ve ölçümlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tuzla Belediyesi, “Mahallemde Spor Var” etkinlikleriyle farklı mahallelerde spor ve hareketi günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.