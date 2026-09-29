Ölüm kavşağı! Kütahya'da İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Dehşet anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GEDİZ KAVŞAĞINDA CAN PAZARI

Feci kaza, Altıntaş-Dumlupınar Çevre Yolu üzerindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobil kavşakta şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken bölgede tam anlamıyla can pazarı yaşandı.

İKİ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 43 KN 792 plakalı otomobilde bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Kazada aynı araçta bulunan Ayşe Y. (67), Ayşe (80) ve Ömriye T. (50) ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Kazada yaşamını yitiren Ayfer Yorulmaz ve Seher Efe Koca'nın cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

MHK'ya şok operasyon: Başkan Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı!

YENİ Parti’de tansiyon yükseldi: İmamoğlu'nun önerisine Kemalistler isyan etti!

Kabine toplantısı başladı: Masada iki kritik konu var