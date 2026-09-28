Pendik Belediyesi'nin Öğrencilere Termos Desteği Bu Yıl da Sürdü...

Pendik Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrencilere yönelik termos hediye etme uygulamasını bu yıl da sürdürdü. İlçe genelinde ilkokula başlayan 10 bin 532 öğrenciye termos hediye edildi. Üç yıldır devam eden uygulama kapsamında bugüne kadar yaklaşık 145 bin öğrenciye termos ulaştırıldı.

Pendik Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrencilere yönelik termos hediye etme uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Çevre duyarlılığını artırmak, plastik şişe kullanımını azaltmak ve öğrencileri sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacıyla yürütülen proje kapsamında ilçe genelinde ilkokula başlayan 10 bin 532 öğrenciye termos hediye edildi.

3 yıldır devam ediyor

Pendik Belediyesinin 3 yıldır sürdürdüğü uygulama kapsamında bugüne kadar ilçede eğitim gören yaklaşık 145 bin öğrenciye termos dağıtımı gerçekleştirildi. Her eğitim döneminin başında ilkokula yeni başlayan öğrencilere ulaştırılan termoslarla hem öğrencilere destek olunması hem de çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi hedefleniyor.

“Termos dağıtımını bu yıl da devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada “Daha önceki yıllarda Pendik’te eğitim gören yaklaşık 145 bin öğrenciye termos dağıtımı gerçekleştirdik. Her yıl eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerimize yönelik sürdürdüğümüz termos dağıtımını bu yıl da devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.