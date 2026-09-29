YENİ Parti’de tansiyon yükseldi: İmamoğlu'nun önerisine Kemalistler isyan etti!

YENİ Parti’de siyasi çizgi tartışması var. İmamoğlu'nun, "Herkes eski CHP'li." diyerek eleştirdiği kadro yapısı için ANAP'ın "dört eğilim" modelini önerdiği, partiden bir kanadın ise farklı geleneklerden transfere karşı çıktığı öne sürüldü.

YENİ Parti'de kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından partinin siyasi çizgisi ve kadro yapısına ilişkin tartışmalar su yüzüne çıktı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, mevcut milletvekili yapılanmasında farklı toplumsal kesimlerin temsil edilmemesinden rahatsız olduğu iddia edildi.

Yeni Şafak gazetesi, İmamoğlu'nun bu tabloyu, "Bütün arkadaşlar eski CHP'li, farklı bir isim yok." sözleriyle eleştirdiğini ifade etti.

İMAMOĞLU DÖRT EĞİLİM MODELİNİ İSTİYOR

İmamoğlu'nun, YENİ Parti'nin yalnızca CHP'den ayrılan kadroların oluşturduğu bir hareket olarak kalmasını istemediği ve partinin merkezde konumlanmasını hedeflediği belirtiliyor. Bu kapsamda, ANAP'ın tarihsel "dört eğilim" modelini gündeme getiren İmamoğlu; sosyal demokrat, muhafazakar demokrat, milliyetçi demokrat ve liberal demokrat kesimleri aynı çatı altında buluşturmayı planlıyor.

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PARTİ İÇİNDEN İTİRAZ

Yaşanan eleştirilerin ardından parti yönetiminin özellikle muhafazakar kesimden yeni isimleri kadroya dahil etmek için harekete geçtiği ifade ediliyor. Ancak bu hamle parti içinde yeni bir çatlağı beraberinde getirdi. YENİ Parti bünyesindeki Kemalist kanadın, farklı siyasi geleneklerden yapılacak transferlere mesafeli yaklaştığı ve bu girişimlere karşı çıktığı öne sürülüyor.

CHP'den kopuşu kurumsallaştırmak isteyen parti yönetimi ile farklı seçmen gruplarına açılmayı savunan kanat arasındaki bu çizgi tartışmasının nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Kaynak: Haber7

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