Pendik Yeni Parti İlçe Başkanlığını Niyazi Güneri kazandı

Yeni Parti Pendik İlçe Başkanlığinın 1. Olağan Kongresi'nde kurucu ilçe başkan Niyazi Güneri, rakibi Güler Güney Ünsal' 1 01 oy farkla geride bırakarak ilçe başkanlığına seçildi.

Güneri, kongrede yaptığı konuşmada, "Pendik'te birinci parti olmak, Yeni Parti'nin ülkede iktidar

olması için var gücümle çalışmayasdevam edeceğim" dedi.

Yeni Parti Pendik İlçe Başkanlığínın 1.Olağan Kongresi, Pendik Atatürk Kültür

Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Niyazi Güneri ile Güler Güney Ünsal'n yarıştığı kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı.

Kurucu iIçe Başkanı Niyazi Güneri 1.094 oy alrken, Güler Güney Ünsal 993 oyda kaldi. Güneri, rakibine 101 oy fark atarak Yeni Parti Pendik İlçe Başkanı seçildi.

Güneri: Pendik'te yoğun bir çalışma yürüttük Kongrede üyelere hitap eden Niyazi Güneri, geride kalan dönemde Pendik'te yoğun bir saha çalışması yürüttüklerini söyledi.Esnaf, muhtar, okul ve ev ziyaretleri

yaptıklarını belirten Güneri, düğün ve cenaze programlarına da mümkün olduğunca katıldıklarını ifade etti.

Güneri, "Bu dönem Pendik ilçesi yoğun çalışmıştır. Çok güçlü çalışmıştır. Çok emek vermiştir" diyerek birlikte görev yaptığı parti yöneticilerine teşekkür etti. Özgür Çelik, Ekrem imamoğlu ve Özgür Özeľ'e teşekkür Konuşmasında Yeni Parti'nin kuruluşuna giden siyasi sürece de değinen Güneri, Özgür Çelik'in ilçe başkanlarına verdiği desteğin örgütün motivasyonunda önemli rol oynadığını söyledi.Güneri ayrıca Ekrem Ímamoğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de teşekkür ederek, parti örgütünün

yaşanan siyasi süreç içerisinde mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.

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"Yeni Parti'yi halk kurdu"

Yeni Partinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güneri, partinin ortaya çıkışında vatandaşların desteğinin etkili olduğunu savundu.

Güneri, "Yeni Parti gerçekten arkadaşlar halk kurdu, millet kurdu, vatandaş kurdu. Yeni Partinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pendik'te de kurucu üyelerle birlikte teşkilatı oluşturduklarını belirten Güneri, kurucu ilçe başkanı olarak görev aldığını anlattı.

"Pendik'te birinci parti olmak için çalışacağım"

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de açıklayan Güneri, yeniden seçilmesi halinde Pendik'te Yeni Parti'yi birinci parti yapmak için çalışacağını söyledi.

Güneri şöyle konuştu:

'Eğer sizin oylarınızla tekrar seçilirsem Pendik'te birinci parti olmak, Yeni Parti'nin ülkede iktidar olması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim Ardindan yerel seçimlerde Pendik'i kazanmak için, iktidar olmak için tüm arkadaşlarımla, örgütümüzle yine var gücümle çalışacağım."

Kongre öncesindeki açıklamalarında da benzer şekilde Pendik'te birinci parti olmayı hedeflediğini dile getiren Güneri, örgüt iradesinin sandık sonucuyla ortaya çıkacağını söylemişti.

İlçe binası büyütülecek Güneri, yeni dönemde teşkilatın fiziki koşullarını da geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

ilçe başkanlığını daha büyük bir yere taşıyacaklarını açıklayan Güneri, kadın ve gençlik kollarının daha rahat çalışabileceği bir merkez oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.Gençlerin Yeni Parti'ye katılımın

artırmak amacıyla gençlik kollarıyla yeni çalışmalar yapacaklarını ifade eden Güneri, kadınların da parti

faaliyetlerine daha yoğun şekilde katılmasını hedeflediklerini söyledi. Rakibi Güler Güney Ünsal'a başarı dilemişti Güneri, kongrede kendisine rakip olar Güler Güney Ünsal'la geçmişte iki dönem birlikte çalıştıklarını belirterek, parti içi demokrasi çerçevesinde aday olmasının doğal olduğunu söyledi.

Beden Marvel...

"Gönül isterdi ki birlik beraberlik içinde gidelim ama olmadı. Arkadaşımız partimizin demokrasisi gereği aday oldu. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum Kendisine başarılar diliyorum"

ifadelerini kullandı.

"Geri adım atmadık, atmayacağız" Konuşmasının son bölümünde parti teşkilatının verdiği mücadeleye vurgu yapan Güneri, "Burada emek var, mücadele var, direniş var, geri adım atmama var. Bizi de çok zorladılar, bizi de çok yokladılar ama geri adım atmadık. Atmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Güneri konuşmasını, "Bu düzeni değiştireceğiz. Mutlaka kazanacağız" sözleriyle tamamladı.

Oy sayımının ardından 1.094 oy alan Niyazi Güneri, 993 oy alan Güler Güney Ünsal'ın 101 oy önünde Yeni Parti Pendik İlçe Başkanlığına seçildi devam edeceğiz" dedi.

Güneri konuşmasını, "Bu düzeni değiştireceğiz. Mutlaka kazanacağız" sözleriyle tamamladı.