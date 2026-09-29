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Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan zulüm: Okula alınmayan başörtülü öğrenciler ağlayarak geri döndü...

Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yeni kılık kıyafet düzenlemesi gerekçe gösterilerek başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, ülkede geniş çaplı bir tartışma yaratırken 28 Şubat sürecini akıllara getirdi.

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan zulüm: Okula alınmayan başörtülü öğrenciler ağlayarak geri döndü...
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Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan zulüm: Okula alınmayan başörtülü öğrenciler ağlayarak geri döndü...

Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yeni kılık kıyafet düzenlemesi gerekçe gösterilerek başörtülü öğrencilerin okula alınmaması, ülkede geniş çaplı bir tartışma yaratırken 28 Şubat sürecini akıllara getirdi.

Azerbaycan’da Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni kılık kıyafet kararı, okullarda başörtüsü yasağı tartışmalarını beraberinde getirdi. Başbakan Ali Asadov’un imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemenin ardından, başörtülü öğrenciler okula alınmayarak evlerine geri gönderildi.

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan zulüm: Okula alınmayan başörtülü öğrenciler ağlayarak geri döndü...

UYGULAMA 28 ŞUBAT'I HATIRLATTI

309 sayılı karar doğrultusunda devlet genel eğitim kurumlarında kılık kıyafet denetimleri sıkılaştırıldı. Uygulamanın ilk günlerinde başörtüleriyle derslere girmek isteyen 6. sınıf öğrencileri okul kapılarından çevrildi. Gözyaşları içinde evlerine dönmek zorunda kalan öğrencilerin yaşadığı anlar, Türkiye'deki 28 Şubat sürecini akıllara getirdi.

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan zulüm: Okula alınmayan başörtülü öğrenciler ağlayarak geri döndü...

MEDYA "BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI" DİYE DUYURDU

Azerbaycan basını, yeni kararı "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına aktardı. Yapılan analiz ve yorumlarda, yeni düzenlemenin onaylanmış standart okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen geçersiz kıldığı vurgulandı.

RESMİ KARARDA 'BAŞÖRTÜSÜ' KELİMESİ GEÇMİYOR

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi metinde doğrudan "hicab" veya "başörtüsü" ifadesi yer almıyor. Kararda; öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Yasağın, metindeki bu "laiklik" ve "standart formanın bütünlüğü" maddelerine dayandırılarak uygulandığı ifade ediliyor.

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