Altın fiyatları düşüşte! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaçTL?

Güçlü ABD ekonomik verileri ve Fed'in parasal sıkılaştırma beklentileri, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Altın piyasası dalgalı seyirde... Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaçTL? 29 Eylül Salı güncel altın fiyatları...

1 8 Güçlü ABD ekonomik verileri ve Fed'in parasal sıkılaştırma beklentileri, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Altın piyasası dalgalı seyirde... Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaçTL? 29 Eylül Salı güncel altın fiyatları... 2 8 Altın fiyatları, doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi nedeniyle düşüş yaşadı. Öğleden sonra açıklanan ABD işsizlik maaşı verileri ile altın kayıplarını geri aldı. 3 8 ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerin enflasyon endişelerini tetiklemesi ve Federal Reserve'in (Fed) parasal sıkılaşmaya devam edeceği beklentileri, küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına yol açtı. Güçlenen dolar ve tırmanan ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında kalan altın kan kaybederken, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. 4 8 ALTIN PİYASASI DALGALI 5 8 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 6 8 ALTIN 4.300 DOLAR SINIRININ ALTINA İNDİ Dün yaşanan yüzde 1,76'lık sert kaybın ardından altın, yeni günde de düşüş yaşadı. Ancak altın fiyatları açıklanan ABD işsizlik maaşı verileri ile kayıplarının bir kısmını geri aldı. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 4279 dolar seviyesinde. Gram altın da 6719 TL'den alıcı buluyor. 7 8 PİYASALARDA EKİM AYI FAİZ ARTIRIMI FİYATLANIYOR ABD’de beklentileri aşan özel sektör verileri ve Fed yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları, piyasalardaki faiz beklentilerini hızla değiştirdi. Bir gün önce yüzde 55 seviyesinde olan Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığı, gelen son verilerin ardından yüzde 70 seviyesine kadar fırladı. 8 8 HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ ENFLASYON KAYGILARINI KÖRÜKLÜYOR Piyasalardaki faiz baskısını artıran bir diğer kritik unsur ise enerji kanadından geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, ABD ablukası ve yaptırımları sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişe izin verilmeyeceğine dair açıklamaları petrol fiyatlarını tırmandırdı. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırması, Fed'in daha sıkı bir faiz politikası izleyeceği beklentisini güçlendirerek altın üzerindeki yükü ağırlaştırıyor. Piyasada hakim olan kısa vadeli satış baskısına rağmen emtia uzmanları uzun vadeli tabloya iyimser bakıyor.



