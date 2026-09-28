PESİAD 2026–2027 Sezonunu Yeni Projeler ve Hedeflerle Açtı…

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) 2026–2027 çalışma dönemi açılışını, ilçe protokolü, onur kurulu üyeleri ve iş adamlarının yoğun bir katılımıyla gerçekleşen geniş katılımlı bir toplantıyla yaptı. Yeni çalışma sezonuna ilişkin projeler ve hedeflerin açıklandığı toplantıda, İTO Seçimlerinin de İstanbul ve Pendik için önemi ve PESİAD öncülüğünde yürütülecek çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

26 Eylül Cumartesi gün gerçekleşen çalışma sezonu açılışı toplantısına, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, onur kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi sanayici ve iş adamları katıldı.

Toplantının açılışında söz alan PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, geçmiş dönemde gerçekleştirilen çalışmaları özetleyerek başladığı konuşmasında, yeni çalışma dönemine ilişkin projeleri ve hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Başkan Cüneyt Battal ayrıca 27 Ekim tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek İTO seçimleri için PESİAD öncülüğünde Pendik’te oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar ve seçim günü sağlanacak ulaşım koordinasyonu hakkında da bilgi verdi. Başkan Battal, İstanbul ve Pendik iş dünyasına sunduğu katkıların yanı sıra Pendik iş dünyasıyla kurulan güçlü bağ doğrultusunda, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’e seçim sürecindeki desteklerini bir kez daha ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Haberin Devamı

Daha sonra konuşan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, Teknopark İstanbul ekosisteminde geliştirilen ve Türkiye adına katma değer oluşturan projeleri katılımcılara aktardı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de yaptığı konuşmada, İTO çatısı altında yürütülen faaliyetler ve seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, ilçede tamamlanan ve devam eden belediye yatırımları ve projeler hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, PESİAD yönetimine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmasında İTO seçimlerinin İstanbul ve Pendik için önemine de değinen Başkan Ahmet Cin, Şekib Avdagiç de başarılar diledi.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ise PEİSAD’ın, yürüttüğü çalışmalarla Pendik’e ayrı bir değer kattığını ve yeni dönemde de değer katmaya devam edeceğini söyleyerek, yeni çalışma dönemine yönelik dilek ve temennilerini dile getirdi.

Pendik ve İstanbul ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak, iş dünyasının beklentileri, üretim, istihdam ve ilçenin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı toplantıda söz alan PESİAD Onur Kurulu Üyeleri de görüş, tecrübe ve önerileriyle katkı sundular.

Toplantı, PESİAD yönetiminin katılım sağlayan ilçe protokolüne, onur kurulu üyelerine ve dernek üyesi sanayici ve iş adamlarına teşekkür etmesinin ardından yeni döneme ilişkin iyi dilek ve temennilerle sona erdi.