Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Pendik’te: AK Parti Heyetinden Yoğun Saha Programı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya’nın ev sahipliğinde, AK PARTİ Pendik Teşkilatı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapsamında Üst Düzey Heyeti Ağırladı

AK Parti heyeti Pendik’in mahallelerini adım adım gezdi: Esnaftan gençlere, gazilerden şehit yakınlarına, muhtarlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelindi.

AK Parti Genel Merkez ve İl Teşkilatı yöneticileri, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Pendik’te bir araya geldi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, saha çalışmaları ve komşu ziyaretleri gerçekleştirildi.

​Pendik’teki programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Çolakoğlu, AK Parti MKYK Üyeleri Menderes Türel, Funda Akyol ve Cansın Yılmaz, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ile AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya katıldı.

"AYNI HEVES VE HEYECANLA KAPI KAPI GEZİYORUZ"

​Ziyaretlere ve saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçede yürütülen hizmet ve iletişim çalışmalarına vurgu yaptı.

Başkan Ahmet Cin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:​"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Belgin Uygur, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Ahmet Çolakoğlu, AK Parti MKYK Üyelerimiz Menderes Türel, Funda Akyol, Cansın Yılmaz, Bayburt Milletvekilimiz Suat Pamukçu ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Mehmet Emin Özkaya’yı, AK Parti Pendik İlçe Başkanımız Özer Sarıkaya ile birlikte Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Pendik’imizde ağırlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de aynı heves ve heyecanla kapı kapı geziyor, hizmeti her bir komşumuza ulaştırmak için çalışıyoruz"dedi.

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Program kapsamında heyetin Pendik’te çeşitli temaslarda bulunarak vatandaşlarla buluşmaya ve saha ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.