MHK'ya şok operasyon: Başkan Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir müştekinin şikayetiyle başlattığı soruşturma kapsamında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi, "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Eylül 2025 tarihinde bir müştekinin ifadesiyle soruşturma başlattığı açıklandı.

Başlatılan soruşturmada, bazı şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar bulunduğu belirtildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında yürütülen açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu bazı hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 4, Ankara, Elazığ ve Manisa'da ise birer adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Şahıslar hakkında, "objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri, bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği" iddialar yer aldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)

Ferdi KARADORUK (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)

Yunus YILDIRIM( TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)

Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

Alican SAĞLAR ( TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

Yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında;

Ferhat Gündoğdu isimli şahsın; Mobing ve Kamu Görevlisinin Evrakta Sahteciliği,

Sebahattin ŞAHİN isimli şahsın; Mobing ve Evrakta Sahtecilik (Ferhat Gündoğdu isimli şahıslar müştereken hareket ettiği)

Ahmet ŞAHİN isimli şahsın; Evrakta Sahtecilik (Sınav sorularını TFFGHD yandaşlarına vermek sureti ile Ferhat GÜNDOĞDU isimli şahısla müştereken hareket ettiği)

Yunus YILDIRIM isimli şahsın; Mobing ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçidiği,

Ferdi KARADORUK isimli şahsın; Mobing (Derneğe üye olmayan hakemler/gözlemciler üzerinde baskı kurmak suretiyle), Müstehcenlik, Güveni Kötüye Kullanma (Zimmet) suç isnatları kapsamında çalışmalar yapılmış olup yapılan çalışmaların ve iddiaların alınan müşteki-tanık beyanları ile desteklendiği, evrakta sahteciliğin yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporu ile tespit edildi.

Alican SAĞLAR isimli şahsın da; (Ferdi KARADORUK isimli şahsın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonundan İMAJ raporları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki şahıs arasında gerçekleşen WhatsApp görüşme içeriği olduğu tespit edildi.

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