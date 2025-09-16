  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Tuzla’da EuroBasket final heyecanı dev ekranlarda yaşandı

Tuzla’da EuroBasket final heyecanı dev ekranlarda yaşandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın mücadelesi, Tuzla’da kurulan dev ekranlardan izlendi.

Tuzla’da EuroBasket final heyecanı dev ekranlarda yaşandı
Yayınlanma:

Tuzla’da EuroBasket final heyecanı dev ekranlarda yaşandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın mücadelesi, Tuzla’da kurulan dev ekranlardan izlendi.

Tuzla Belediyesi tarafından Hacetdere Yaşam Vadisi ile Tuzla Sahil Tören Alanı’na kurulan dev ekranlarda, Türkiye–Almanya finali vatandaşların yoğun katılımıyla takip edildi. Saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, alanlara gelerek millî takıma destek verdi.

dev-ekranda-basket-final-mac-izlendi-3jpg.jpg

Türkiye'nin mücadele ettiği her anı alkışlarla destekleyen vatandaşlar, millî takıma moral vermek amacıyla tezahüratlarda bulundu.

dev-ekranda-basket-final-mac-izlendi.jpg

Final karşılaşmasında Türkiye, Almanya’ya karşı 83-88 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. Maçın ardından alanda bulunan vatandaşlar, millî takım oyuncularını alkışlarla tebrik etti.

dev-ekranda-basket-final-mac-izlendi-2jpg.jpg

Tuzla Belediyesi yetkilileri, millî mücadele ruhunu birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Pendikli Sivaslılar’dan “Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” Festivali...
Pendikli Sivaslılar’dan “Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” Festivali...
Pendik 20. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı...
Pendik 20. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı...
Kaynarca Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi’nin Resmi Açılışı Gerçekleşti...
Kaynarca Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi’nin Resmi Açılışı Gerçekleşti...
Pendik 5. Kahve Festivali’ni 140 Bin Kişi Ziyaret Etti
Pendik 5. Kahve Festivali’ni 140 Bin Kişi Ziyaret Etti
Yaz Spor Okulları 3 bin kişiyi sporla buluşturdu
Yaz Spor Okulları 3 bin kişiyi sporla buluşturdu
Başkan Ahmet Cin, Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısında Gençlere Müjdelerini Sıraladı…
Başkan Ahmet Cin, Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısında Gençlere Müjdelerini Sıraladı…
Pendik Korusu’na Renkli Dev Kaydırak
Pendik Korusu’na Renkli Dev Kaydırak