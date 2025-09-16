Tuzla’da EuroBasket final heyecanı dev ekranlarda yaşandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın mücadelesi, Tuzla’da kurulan dev ekranlardan izlendi.

Tuzla Belediyesi tarafından Hacetdere Yaşam Vadisi ile Tuzla Sahil Tören Alanı’na kurulan dev ekranlarda, Türkiye–Almanya finali vatandaşların yoğun katılımıyla takip edildi. Saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, alanlara gelerek millî takıma destek verdi.

Türkiye'nin mücadele ettiği her anı alkışlarla destekleyen vatandaşlar, millî takıma moral vermek amacıyla tezahüratlarda bulundu.

Final karşılaşmasında Türkiye, Almanya’ya karşı 83-88 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. Maçın ardından alanda bulunan vatandaşlar, millî takım oyuncularını alkışlarla tebrik etti.

Tuzla Belediyesi yetkilileri, millî mücadele ruhunu birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.