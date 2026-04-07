Tuzla’da Dünya Sağlık Haftası’na özel hareketli kutlama: Vatandaşlar hep beraber spor yaptı

Tuzla Belediyesi, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla "Yürüyüş ve Egzersiz Etkinliği" düzenledi. Tuzla sahilinde bir araya gelen vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde sağlıklı yaşam için yürüyüş ve egzersiz yaptı.

Tuzla Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Dünya Sağlık Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, her yaştan Tuzlalı vatandaş Tuzla Sahili’nde bir araya geldi. Güzel havanın tadını spor yaparak çıkaran vatandaşlar, hem eğlendi hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

"SAĞLIK SOSYAL, FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK OLARAK İYİ OLMA HALİDİR"

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Onur Ceylan, sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ceylan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hem ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarımızla hem de komşularımızla bu anlamlı haftayı daha da anlamlı bir etkinlikle kutlayalım istedik. Tabii ki sağlık sadece ’hastalanmama’ hali değildir; aynı zamanda sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma halidir. Bizler de Tuzla Belediyesi olarak bunu çok önemsiyoruz, ilçemizde sürdürdüğümüz fiziksel etkinliklerle sizlerin devamlı hareket halinde olmasını çok önemsiyoruz. Sporun sadece bir aktivite değil; yaşamımızda her anlamda sürdürülebilir bir olgu olduğunu düşünüyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim."

Haberin Devamı

"ÇOCUKLARIMIZLA SOSYALLEŞMİŞ OLDUK"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Hilal Kortak Gök, komşularıyla birlikte spor yaparak keyifli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Belediyemiz Dünya Sağlık Haftası kapsamında çok güzel bir etkinlik düzenlemiş, çok teşekkür ederiz. Biz de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları görüp komşularımızla birlikte geldik. Keyifli bir şekilde yürüyüşümüzü tamamladık, şimdi de egzersizlerimizi yapıyoruz. Böyle bir etkinlik bize çok iyi geldi; hem açık havada sabah sporumuzu yapmış olduk hem de tanımadığımız farklı insanlarla tanışmış olduk, çocuklarımızla birlikte de sosyalleşmiş olduk" dedi.

"ÇOK GÜZEL VE POZİTİF ENERJİ VEREN BİR ETKİNLİK OLDU"

Etkinlik sayesinde Tuzlalıların beraber sosyalleşebildiğini dile getiren Ebrar Ahmed, "Çok güzel bir etkinlikti, geldik spor yaptık hep birlikte. Anne olarak spor yapmak biraz zor geliyor ama bugün çocuklarla birlikte geldik. Arkadaşım da burada, çok güzel ve keyifli vakit geçirdik. Çok güzel ve pozitif enerji veren bir etkinlik oldu, bundan sonrakilere de mutlaka katılmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

