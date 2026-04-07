Bursa'dan kan donduran cinayet haberi: Yaşlı kadın kocasını 15 parçaya böldü, sonra kayıp ihbarı yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, vahşice işlenen cinayet, emniyetin dikkati sayesinde çözüldü. Karakola gidip kayıp ilanı veren yaşlı kadının aslında, kocasını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, duyanları dehşete düşüren bir cinayet aydınlatıldı. 30 Ocak tarihinde polis merkezine giderek 77 yaşındaki emekli polis memuru eşi Ali Fuat U. için kayıp başvurusunda bulunan A.U. (69), soruşturmayı yürüten dedektiflerin dikkatinden kaçmadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma. cinayetin sır perdesini araladı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VAHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı derinlemesine incelemeye aldı. A.U.'nun şüpheli tavırları ve birbiriyle tutarsız beyanları üzerine soruşturma, çiftin yaşadığı Selamet Mahallesi'ndeki evlerinde yoğunlaştırıldı. Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kayıp olarak aranan Ali Fuat U.'ya ait biyolojik delillere ulaşıldı. Delillerin evin çeşitli yerlerinde tespit edilmesi üzerine şüpheler tamamen A.U. üzerinde toplandı. Cinayet ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.U. ile birlikte F.U. (48), M.U. (50) ve M.Ö. (65) isimli 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAF: 'SATIRLA PARÇALAYIP ÇÖPE ATTIM'

Emniyetteki sorgusunda delillerle yüzleştirilen A.U., daha fazla direnemeyerek kan donduran cinayeti itiraf etti. İlk ifadesinde kocasının merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini iddia eden zanlı, olay sonrası büyük bir paniğe kapıldığını ve kendisinden şüphelenileceğinden korktuğu için böyle bir yola başvurduğunu öne sürdü. İfadesinin devamında ise vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Eşinin cansız bedenini banyoya taşıdığını ve burada satır kullanarak yaklaşık 15 parçaya ayırdığını anlatan kadın, ceset parçalarını poşetleyerek mahalledeki farklı çöp konteynırlarına attığını soğukkanlılıkla itiraf etti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheliler F.U., M.U. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, vahşice katledilen emekli polis memuru Ali Fuat U.'nun olaydan kısa bir süre önce evinden çıkarak camiye gittiği anların bir güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

