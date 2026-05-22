Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu CHP binasında resmen göreve başladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra memurları, "mutlak butlan" kararını elden tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur, resmen görevine başlamıştır" dedi.

CHP, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının ardından parti lideri Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Genel Merkezi'nin karara itirazını reddetti. Bu çerçevede Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti, istinaf kararını tebliğ etmek üzere ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine geldi.

Ofise gelen icra heyetinde yer alan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, "Genel başkanımıza görevlendirmeyi tebliğe geldik. Çıkınca ayrıntılı açıklama yapılacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'na "mutlak butlan" kararı elden tebliğ edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun yeni atanan basın danışmanı Atakan Sönmez açıklama yaptı.

Sönmez, "Bundan sonra medya ile olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde iletişimi sürdüreceğiz. Tebligat kendisine yapıldı. Yoğun görüşmeler ve çalışmalar devam ettiriliyor. Parti içinde değil toplumun genelini kucaklayacak bir genel başkan olarak devam edecek. MYK’da görevlendirme yapıldığına dair bir şey yok. İsim listesi vs. söz konusu değil. Böyle bir görevlendirme söz konusu değil. Genel başkan 2 gündür çok yoğun çalışıyor. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir sorun var. Biraz sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama kısa bir bilgilendirme yapacaktır. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren görevi başlamıştır. Görevlerine dün resmi olarak başlamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Asıl siyaset yapma amacı toplumun sorunlarına çözüm üretmek olacak. En kısa sürede fiilen de Genel Merkez binasında çalışmalarına başlayacak." açıklamasını yaptı.

İcra memurları CHP binasına geldi: Mutlak butlan CHP'ye tebliğ ediliyor