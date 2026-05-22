Özgür Özel'den sokak çağrısı: Direnmeye davet ediyorum

Özgür Özel, CHP’deki “mutlak butlan” kararı sonrasında vatandaşlara çağrıda bulundu, "Bu darbe CHP’nin değil milletin meselesidir...”

Özgür Özel, CHP’deki “mutlak butlan” kararının ardından vatandaşlara çağrıda bulundu. Özel, “Bu darbe CHP’nin değil milletin meselesidir” diyerek herkesi bu akşam CHP Genel Merkezi önüne davet etti.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel cephesinden peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

ÖZEL'DEN VATANDAŞLARA YENİ ÇAĞRI

CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplantı gerçekleştiren Özel, bu akşam saat 20.30’da herkesi CHP Genel Merkezi önüne davet etti.

"MESELE MİLLETİN MESELESİDİR"

Özel açıklamasında, “Bu darbe CHP’nin meselesi değildir. Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

YARIN TOPLANTIYA KATILACAK

Özel, yarın saat 14.00'da parti meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Milletvekillerini de kapalı grup toplantısına çağırdı.

