Levent'teki olayın görüntüleri ortaya çıktı: Polislerin ve saldırganların arasında kıyasıya çatışma! İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında çıkan 3 şüpheliden 1'inin öldüğü, 2'sinin de yaralandığı olayla ilgili çatışma anı ortaya çıktı. İşte, polis ve saldırganların arasındaki kıyasıya çatışma... İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.