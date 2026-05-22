Firari Umut Altaş'tan Gülistan Doku cinayetine ilişkin: Çok bağırıyordu, ben de sıktım!

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi firari Umut Altaş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in olaydan birkaç ay sonra kendisine "Çok bağırıyordu, ben de sıktım" diyerek cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Umut Altaş, cesedin ise eski vali Sonel'in koruması Şükrü tarafından yok edildiğini iddia etti ve valinin de 'sustuğu' için kendisini alnından öptüğünü söyledi. Umut Altaş, Türkay Sonel'in tecavüz eğilimli olduğunu ve reşit olmayan kızlarla ilişki kurduğunu anlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesini aralayacak en önemli isimlerden biri olan ve uzun süredir aranan firari şüpheli Umut Altaş, Akşam gazetesi tarafından ABD'nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu. Umut Altaş buradaki bir otelde, Gülistan Doku olayının arka planını anlattı. Umut Altaş, AKŞAM Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a açıklamalarda bulundu.

'ÇOK BAĞIRIYORDU, SIKTIM'

Umut Altaş, valinin oğlu Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi. Umut Altaş şunları anlattı:

-"O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi.

-Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum.

İTİRAFLA TRAVMA YAŞADIM

Bu itirafın ardından travma geçirdiğini belirten Altaş, "Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" dedi.

CESET NASIL YOK EDİLDİ

Umut Altaş cesedin nasıl yok edildiğini de anlattı. Cinayet sonrasında Türkay Sonel'in kendisine, "Şükrü o işi halletti" dediğini aktaran Altaş, bahsettiği kişinin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü olduğunu belirtti. Umut Altaş şunları söyledi:

-"İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir".

KÖPRÜNÜN ORDA SIKMIŞTIR

Altaş, sürece dair tahminlerini şu sözlerle dile getirdi:

-"Arabada öldürüldü diye tahmin ediyorum Türkay'ın arabasında.

-Viyadükte öldürmüştür, köprünün hemen dibinde orada sıkmıştır. Orada beklemiştir, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır.

Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı... Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var."

VİYADÜKTE ŞÜPHELİ KEŞİF

Dosyadaki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına yansıyan ve Türkay Sonel ile aynı araçta görüldüğü anlara da açıklık getiren Altaş, o gün cinayetten habersiz olduğunu savundu:

-"Cinayet sonrasında Türkay beni arabayla aldı. Benim o zaman hiçbir şeyden haberim yoktu. Cinayetin işlendiği bölgede, köprü ve dere yatağının olduğu Tunceli Üniversitesi civarında turladık. Viyadük civarında birkaç tur attı, sürekli o bölgeye bakıyordu. Sanırım polis falan geldi mi diye kontrol ediyordu.

-Gülistan'ı orada öldürmüş olmalı. Kızı, viyadükte köprünün dibinde öldürdüğünü düşünüyorum"

GÜLİSTAN'IN CESEDİ NEREDE?

-"Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı".

Amerika'da bulunduğu süre zarfında da Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Umut Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.

TÜRKAY SONEL TECAVÜZ EDECEK BİRİ

Türkay Sonel'in karakteri hakkında da konuşan Umut Altaş, Sonel'in tecavüz ve şiddet eğilimli biri olduğunu öne sürdü şöyle konuştu:

-"Türkay, 18 yaşından küçük kızlarla da beraber oluyordu, tecavüz edecek bir karaktere sahipti.

-Şiddet eğilimi son derece yüksekti. Kendi kız kardeşini bile dövmüştü. Elif adında bir sevgilisi vardı, onu da darp etmişti.

-"Bir gün polislerle tartıştı. Görevli polislerin üstüne yürüdü, onlara silah gösterdi. Ardından cebinden bir kart çıkarıp gösterdi ve polisler hiçbir şey yapamadı. Onun gücünü ilk kez orada, o an gördüm" .

