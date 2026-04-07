Levent'teki silahlı saldırganların kimlikleri belli oldu: İstanbul Valisi Gül'den ilk açıklama!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 3 saldırgandan 2'si öldürüldü, 1'i ise ağır yaralı olarak ele geçirildi, 2 polisimiz de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Silahlı saldırganların kimlikleri belli oldu: İşte önemli detaylar...

İstanbul Valisi Davut Gül, "1 terörist öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta İsrail Konsolosluğu var. 2 yıldır burada bir faaliyet yok, çalışma yok. Bu olayı tüm yönleriyle emniyetimiz çalışmaya başladı. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı etkisiz hale getirildi. 1'i ölü olarak ele geçirildi, 2'si yaralı olarak ele geçirildi. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları var, tabancaları var" dedi.

SALDIRGANLARI KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, İKİSİ KARDEŞMİŞ

Son dakika: İçişleri Bakanı Çiftçi, Levent'te silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şahsın kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Çiftçi açıklamasında, 3 şahıstan 2'sinin kardeş olduğunu ve İzmit'ten kiralık araçla geldiklerini bildirdi.

İstanbul'da İsrail konsolosluğu yakınında duyulan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. Bölgede meydana gelen çatışmada 3 saldırgandan 1’i ölü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

2 polis hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.

İZMİT'TEN ARAÇ KİRALAYARAK GELMİŞLER

Bakan Çiftçi açıklamasında, teröristlerin kimliğinin tespit edildiğini de duyurdu. Buna göre, silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristler İzmit'ten kiraladıkları araçla İstanbul'a geldi. 3 saldırgandan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu diğer 2 şahsın ise kardeş olduğu belirlendi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

Levent'te hareketli dakikalar: İsrail Konsolosluğu yakınında silahlar patladı! 3 kişi etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı