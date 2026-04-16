Tuzla’da annelere nefes aldıran hizmet: Saatlik Bakım Merkezleri

Tuzla Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saatlik Bakım Merkezleri, 4-6 yaş arası çocuklara güvenli ve eğitici bir ortam sunarken ailelerin de günlük işlerini rahatlıkla halletmesine imkân sağlıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl döneminde hayata geçirilen ve özellikle anneler için büyük kolaylık sağlayan hizmet, çocukların uzman eğitmenler eşliğinde verimli vakit geçirmesine olanak tanıyor. Merkezlerde çocuklar oyun ve eğitim faaliyetleriyle gelişimlerini desteklerken, aileler de kendilerine zaman ayırma fırsatı buluyor.

“ÇOCUKLAR GÜVENLE VAKİT GEÇİRİYOR, AİLELER GÜNLÜK İŞLERİNİ RAHATLIKLA HALLEDİYOR”

Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi, Şelale Eğitim Parkı, Çınar Park Akademi Çocuk ve Şifa Park AVM’de faaliyet gösteren Saatlik Bakım Merkezleri, Tuzlalı ailelere destek olmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Bingöl, merkezlerin önemine dikkat çekerek, “4-6 yaş arası çocuklarımız için Saatlik Bakım Merkezlerimizde çocuklarımız güvenle, eğitmenler eşliğinde verimli vakit geçiriyor, ailelerimiz günlük işlerini rahatlıkla hallediyor” ifadelerini kullandı.