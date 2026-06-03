Erdoğan CHP'ye böyle yüklendi: Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin gündemindeki konulara ve tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar" dedi.

CHP'de mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası yaşanan kriz sürüyor. Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye de sert sözlerle yüklendi.

'KAHRAMAN İLAN ETTİKLERİ HAİN OLDU'

Ülkenin meseleleriyle ana muhalefetin hiç ilgilenmediğini söyleyen Erdoğan, "Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi 'gel' deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar, onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı da olsa, o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı; şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen, bugün alkışlananlar benzer ithamlara maruz kalacak." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe, anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe, bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.

Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir, bizi ilgilendirmez. Biz, Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serinkanlı tavrımıza büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin, nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.

Ama şunun da bilinmesini isterim ki; siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz, bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi, daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.

Kaynak: Haber7

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