Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otele kurşun yağmuru: Silahlı saldırıda Can Polat hayatını kaybetti

Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti.Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı.

CAN POLAT KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİLAN POLAT CANLI YAYIN AÇTI: HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açan Dilan Polat, "Ne olur buraya polis, ambulans. Hayatımız zindan oldu. Can Polat'ı vurdular. Odada kaldık, bekliyoruz" diyerek yardım istedi.

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