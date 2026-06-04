Can Polat cinayetinde önemli gelişme: Meğer o çete adım adım takip etmiş!

KONUMLARINI DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMLARINDAN ÖĞRENMİŞLER

İddiaya göre zanlı, asıl hedefin Engin Polat olduğunu ancak Polat'ın bulunduğu ortamların aşırı güvenlikli olması nedeniyle ona ulaşamadığını, bu sebeple talimat doğrultusunda ailenin bir yakınına yöneldiğini belirtti. Ayrıca, çetenin ailenin yerini Dilan Polat'ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarından tespit ettiği, Engin Polat'ın da ilk ifadesinde uzun süredir bu örgüt tarafından tehdit edildiklerini doğruladığı öne sürüldü.